Paternoster operata alla clavicola, intervento riuscito

17-08-2022 11:04

Letizia Paternoster, ciclista e pistard italiana, è stata operata questa mattina (mercoledì 17 agosto) a Brescia, per la riduzione della frattura alla clavicola. La trentina era rimasta vittima di un incidente, nei giorni scorsi, durante gli Europei di Monaco. Nella caduta, a quasi 50 chilometri orari, aveva riportato anche un trauma cranico. Per questo motivo era rimasta in osservazione una notte e poi trasferita in Italia per l’intervento chirurgico.

“Al Poliambulanza di Brescia è stata operata Letizia Paternoster – si legge in una nota della Federciclismo -. L’intervento (eseguito dal professor Flavio Terragnoli) è perfettamente riuscito. La Federazione ringrazia il prof. Terragnoli e augura pronta guarigione a Letizia”.