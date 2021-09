Patrizio Oliva: "Pronto ad aiutare per risollevare pugilato"

Patrizio Oliva, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca del 1980, è salito sul Palco del Premio Fabula, il Festival di scrittura dedicato ai ragazzi in programma a Bellizzi. Lo ha fatto insieme a Emiliano De Martino, regista di “Antonio”, il cortometraggio in cui Oliva veste i panni dell’attore ha detto: “In 100 anni di storia italiana non era mai successo che alle Olimpiadi il pugilato italiano maschile non fosse rappresentato. Ci sono riuscite 4 donne, una di loro ha portato a casa anche il bronzo”.

“Dopo Tokyo – ha continuato – il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Flavio D’Ambrosio, mi ha chiamato e ha chiesto il mio aiuto, il mio supporto a risollevare le sorti di questo sport sul quale ho costruito tutta la mia carriera”. Sono stati attimi di grande commozione per il campione, che poi ha concluso il suo intervento, ricordando il momento in cui gli è stato proposto questo progetto: “Ho accettato con grande gioia”.

OMNISPORT | 07-09-2021 14:44