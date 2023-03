Pattinaggio di figura: le speranze italiane ai Mondiali

20-03-2023 11:51

Dal 22 al 26 marzo tornano i Campionati Mondiali ISU di pattinaggio di figura e lo fanno alla Super Arena di Saitama (Giappone), che già li aveva ospitati nel 2019.

La prova di apertura è quella delle coppie, dove scenderanno in pista anche gli italiani Sara Conti e Niccolò Macii, campioni d’Europa in carica. Per loro sarà lotta aperta con Emily Chan-Spencer Howe (USA) e con Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps (Canada) per la conquista della medaglia di bronzo. I primi due gradini del podio, infatti, sembrano riservati alle coppie Alexa Knierim-Brandon Frazier (USA) e Riku Miura-Ryuichi Kihara (Giappone).

La nazionale italiana punta in alto anche nella danza con Charléne Guignard-Marco Fabbri, mentre Victoria Manni-Carlo Roethlisberger sono decisi a passare il turno. Obiettivo top 5 nel pattinaggio artistico uomini per Matteo Rizzo e Daniel Grassl.