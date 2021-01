Paul George: "Il nostro segreto è il gruppo"

Indicati a inizio stagione come una delle squadre più competitive della Western Conference, i Los Angeles Clippers stanno rispettando i pronostici inseguendo i cugini dei Lakers campioni in carica e apparentemente già imprendibili.

Dopo aver chiuso la stagione 2020 con un autentico crollo ai playoff contro Denvers, i Clippers hanno tutto per una stagione da protagonisti.

Ad individuare il vero punto di forza della squadra è stato Paul George dopo la vittoria su Indiana, ottenuta senza Lou Williams e Serge Ibaka.

“È bello giocare per questa squadra perché siamo un gruppo fantastico – le parole di George riportate da ‘ESPN’ – Tra di noi c’è un’amalgama meravigliosa, in campo e soprattutto fuori. Non ho mai visto uno spogliatoio solido e unito come il nostro e penso che i risultati si vedano in campo”.

Concetto ripreso da Marcus Morris: “In campo ci divertiamo, stiamo andando molto meglio rispetto alla scorsa stagione”.

OMNISPORT | 18-01-2021 13:48