Paulo Dybala, l'opinione di Bergomi: "Roma ambiente perfetto per lui"

17-07-2022 12:28

L’ex capitano dell’Inter, campione del mondo 1982 e ora opinionista sportivo Giuseppe Bergomi, ha rilasciato un’intervista a La Nazione, nella quale ha parlato della situazione legata a Paulo Dybala.

Secondo Bergomi, in caso di cessione di Zaniolo, la Roma sarebbe il posto perfetto per il rilancio della Joya:

“Oggigiorno, un ragazzo di 29 anni come lui è complicato da sistemare per colpa di commissioni e soldi di ingaggio, con un giovane invece è molto più facile. Penso in ogni caso che se la Roma cedesse Zaniolo, per il gioco di Mourinho, la società giallorossa sarebbe il posto perfetto per Dybala. Vedo meno semplice il passaggio all’Inter, ma non puoi togliere un sogno al pubblico che in questo periodo ci spera. Nel Milan potrebbe trovare gli spazi giusti anche se non credo sia in cima alla lista dei desideri della dirigenza a momento”.

