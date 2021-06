Paura per Eriksen: i social si stringono a lui

E’ il minuto 43 del match degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Christian Eriksen si avvicina a un compagno di squadra che sta per battere una rimessa letterale, fa qualche passo incerto poi si accascia al suolo. La gravità della situazione è evidente con l’arbitro che nota per primo che c’è qualcosa che non va e poi sia i compagni di squadra che gli avversari che chiamano subito i soccorsi.

I sanitari soccorrono immediatamente il calciatore dell’Inter che viene sottoposto a un massaggio cardiaco e intubato stesso sul terreno di gioco mentre i giocatori della Danimarca fanno da scudo per coprirlo dalle telecamere. Poi l’uscita dal campo e la sospensione del match.

Le buone notizie

A distanza di circa un’ora dall’episodio arrivano le prime buone notizie: prima con un comunicato della Uefa che rivela che il giocatore trasportato in ospedale è stato stabilizzato, poi sia dallo staff medico danese che da Beppe Marotta che rivelano come la situazione sia di cauto ottimismo con il giocatore che ha ripreso conoscenza.

Le preghiere dei social

Le immagini che arrivavano da Copenhagen hanno letteralmente raggelato il cuore dei tifosi di tutto il mondo che stavano seguendo il match. La sensazione che fosse successo qualcosa di grave si è avvertita immediatamente e sui social sono arrivate immediate le preghiere dei fan. Il supporto per il calciatore danese e la speranza di buone notizie per una volta non hanno bandiere e colori diversi. La paura prima, poi l’ottimismo che ha cominciato a trapelare nei momenti successivi: “Un applauso enorme ai medici che lo hanno assistito in quei terribili e interminabili momento e che non lo hanno fatto andare via”, scrive Lone.

Le notizie che parlano di una situazione da considerare con “cauto ottimismo” regalano sorrisi ai tifosi: “Io mi sento già di aver vinto l’Europeo con questa notizia. Forza Christian”. E ancora: “A volte le preghiere arrivano al destinatario. Che bello”. Sono tanti i tifosi che plaudono alla scelta dei suoi compagni di squadra di fare da scudo per le telecamere: “Una squadra che si stringe così accanto a un compagno ha già vinto l’Europeo”.

SPORTEVAI | 12-06-2021 19:56