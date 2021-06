Euro 2020, malore in campo per Christian Eriksen: è grave

Momenti di vero panico quelli che si sono vissuti, e si stanno tuttora vivendo, nel corso di Danimarca-Finlandia, partita del secondo giorno di Euro 2020. Il centrocampista danese, di proprietà dell’Inter, Christian Eriksen, si è sentito male in campo ed è svenuto. Le immagini delle telecamere parlano da sole: il calciatore danese prima ha rallentato la propria corsa, poi si è letteralmente accasciato a terra sbattendo violentemente la testa.

Subito i compagni e il direttore di gara hanno esortato l’intervento dei sanitari, che sono stati costretti a praticare il massaggio cardiaco al calciatore per diversi minuti. I compagni, in lacrime attorno a Eriksen, hanno assistito impotenti a tutta la scena, mentre i paramedici cercavano di permettere al centrocampista di respirare, addirittura intubandolo in campo. Intorno al corpo del giocatore è stato poi alzato un telo, mentre prima erano stati gli stessi compagni di squadra a fare muro contro le telecamere televisive. Poi la moglie è entrata in campo, in lacrime così come tutti i tifosi sugli spalti, consolata da Kjaer e Schmeichel.

Uscito dal campo in barella, la UEFA ha sospeso ufficialmente la partita.

19:21: Come riporta Eurosport, alle 19:06 Eriksen avrebbe ripreso conoscienza poco prima di essere trasportato all ‘ospedale di Copenaghen.

19:25: Con un Tweet, Sportitalia informa che il giocatore ora respira da solo e non sarebbe in pericolo di vita.

La Danimarca, tramite il proprio profilo ufficiale, ha comunicato ulteriori novità: “Christian Eriksen è sveglio ed è per ulteriori esami al Rigshospitalet. La partita è momentaneamente rinviata“.

Secondo tweet dai canali ufficiali dell’UEFA dopo la sospensione di Danimarca-Finlandia: “A seguito dell’emergenza medica che ha coinvolto il giocatore danese Christian Eriksen, si è svolta una riunione d’emergenza con entrambe le squadre e gli ufficiali di gara, ulteriori informazioni saranno comunicate alle 19:45 CET. Il giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato”.

OMNISPORT | 12-06-2021 19:02