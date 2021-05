Danimarca, la stella è Christian Eriksen

Ancora una volta il ct danese Kasper Hjulmand affiderà le chiavi del centrocampo a Christian Eriksen, vera stella della Danimarca a caccia della qualificazione nel girone di Euro 2020. L’ex Tottenham arriva da una stagione a due facce: dopo le difficoltà autunnali è diventato un vero punto fermo dell’Inter di Antonio Conte, contribuendo in maniera decisiva allo scudetto.

In Nazionale poi Eriksen si trasforma, diventando ancora più determinante, come testimoniano i suoi 30 gol in oltre 100 presenze dal 2020. Centrocampista talentuoso e con il vizio del gol, Eriksen vuole lasciarsi alle spalle l’esperienza ai Mondiali russi del 2018, quando un suo errore dal dischetto era costato l’eliminazione ai rigori nel match degli ottavi di finale contro la Croazia.

OMNISPORT | 31-05-2021 11:26