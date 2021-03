Paura per Robin Olsen: rapinato mentre è in casa

Ore di paura per Robin Olsen: nella serata di sabato il portiere dell’Everton, in prestito dalla Roma, è stato rapinato mentre si trovava in casa con la moglie e i suoi due figli a Liverpool. Alcuni malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione, minacciando lui e i suoi cari con un machete.

I ladri hanno portato via diversi gioielli di valore ed un orologio. La polizia sta indaganto per rintracciare gli autori della rapina, mentre i Toffees hanno offerto tutto il loro supporto all’estremo difensore.

OMNISPORT | 10-03-2021 09:28