Paura per Totò Di Natale: rapina in casa con pistola puntata alla testa

17-12-2021 13:43

Grande paura nella serata di giovedì per Antonio Di Natale e per la sua famiglia, rapinati all’ora di cena presso la loro abitazione ad Empoli.

Paura per Antonio Di Natale: rapina nella sua villa di Empoli

Secondo quanto riporta la polizia, un gruppetto di almeno cinque persone avrebbe agito contro l’ex attaccante dell’Udinese e della Nazionale italiana, aspettandolo mentre rientrava a casa in compagnia della moglie e dei due figli. Quindi i malviventi gli avrebbero puntato una pistola alla tempia, e si sarebbero fatti consegnare un orologio del valore di 30mila euro.

Paura per Antonio Di Natale: i ladri si sono dati alla fuga

I ladri si sono poi dati alla fuga con il bottino. L’attuale allenatore della Carrarese e la sua famiglia sono scossi ma sono rimasti illesi, sull’episodio sta indagando la polizia per definire la vicenda in tutti i suoi aspetti. Nel 2012 Di Natale subì un altro furto sempre nella sua villa di Empoli: in quell’occasione gli furono sottratti gioielli e orologi.

Antonio Di Natale: storico bomber della Serie A

Antonio Di Natale, 209 gol in carriera in Serie A e sesto miglior realizzatore di sempre, in una recente intervista a Fanpage ha ripercorso alcuni episodi della sua carriera, tra cui il famoso no alla Juventus: “A fine allenamento mi chiamò il mio procuratore dicendomi che la Juventus aveva fatto quest’offerta all’Udinese e lui già stava a Torino. Io mi sono seduto con il presidente Pozzo e gli detto quello che pensavo, ovvero che avevo voglia di rimanere lì perché avevo firmato un contratto di tre anni e ho fatto una scelta di vita. Per me e per la mia famiglia. Alla fine, per come sono andate le cose, ho avuto ragione. Tutto qui”.

Di Natale allena la Carrarese, squadra di Serie C, dallo scorso aprile.

OMNISPORT