Pavlyuchenko: "“Vidic e Ferdinand erano degli assassini…”

“Ho giocato con Vidic allo Spartak, poi ci siamo incrociati in Inghilterra”, ha esordito l’ex attaccante anche della Nazional russa. “Lui è stato uno dei migliori secondo me, non c’erano possibilità di batterlo negli scontri aerei. Era difficile anche superarlo nel dribblig. Leggeva in modo perfetto tutta la partita. Gestiva ogni contrasto fisico e anche a livello mentale. Penso che Vidic e Ferdinand fossero una coppia di ‘assassini’ per il loro gioco”.

Queste la parole di Roman Pavlyuchenko ex bomber del Tottenham che ha giocato in Premier League dal 2008 al 2012, proprio con gli Spurs. E tra i ricordi del torneo ci sono gli interventi duri dei difensori. Su tutti quelli di Vidic e Ferdinand, ex centrali del Manchester United.

OMNISPORT | 10-02-2021 14:40