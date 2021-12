Pecchia: "Frustrazione per i punti che non arrivano"

03-12-2021 17:17

Il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia alla vigilia della sfida contro il Cosenza ha parlato del momento dei grigiorossi: “Le vittorie servono tutte, che arrivino contro una che è nelle prime posizioni o meno, conta sempre giocare per i tre punti che permettono di fare i veri salti. La squadra deve giocare sempre per il massimo, i dati non sono dei migliori in questo senso perché le vittorie sono poche, dobbiamo continuare a lavorare su questo tipo di atteggiamento”.

“Ecco perché mi arrabbio quando la squadra ha raccolto meno di quanto seminato, perché a volte i nostri avversari con meno hanno raccolto di più”, ha spiegato Pecchia.

OMNISPORT