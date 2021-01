Pecchia torna in pista: allenerà la Cremonese

Fabio Pecchia torna in pista. In Serie B, quel campionato che ha già sperimentato con il Verona e che ora lo accoglie nuovamente. La Cremonese ha infatti deciso di puntare su di lui dopo l’esonero di Pierpaolo Bisoli. “U.S. Cremonese – si legge sul sito ufficiale grigiorosso – comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Fabio Pecchia. Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna Pecchia ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2011 guidando Gubbio, Latina, Hellas Verona, Fukuoka e Juventus Under 23”.

Pecchia torna dunque ad allenare dopo l’esperienza alla guida della Juventus U23. Ha guidato la formazione bianconera in Serie C nella stagione 2019/20, venendo quindi sostituito al termine dell’annata da Andrea Pirlo e poi, dopo la promozione di quest’ultimo in prima squadra, da Lamberto Zauli.

La Cremonese si affida a lui per risalire la china dopo un avvio di campionato altamente negativo: i lombardi hanno conquistato appena 15 punti nelle prime 17 giornate, hanno perso le ultime 3 senza segnare nemmeno una rete e sono quintultimi, in piena zona playout.

OMNISPORT | 07-01-2021 17:15