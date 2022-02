Pechino 2020: Austria oro nel parallelo a squadre, Italia fuori nei quarti di finale

20-02-2022 10:19

Nel parallelo a squadre miste dello sci alpino dei Giochi invernali di Pechino 2022, rinviato di un giorno a causa del vento, oro all’Austria, che in finale batte per miglior somma di tempi la Germania, argento e autrice della clamorosa eliminazione della Svizzera nei quarti di finale. Il bronzo va alla Norvegia per la miglior somma di tempi sugli Stati Uniti di un’ancora una volta irriconoscibile Mikaela Shiffrin. Propio gli Usa nei quarti hanno battuto l’Italia, che ha schierato Federica Brignone, Luca De Aliprandini, Marta Bassino e Alex Vinatzer.

OMNISPORT