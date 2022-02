Pechino 2022, Daniel Grassl: “Sono molto contento della prestazione”

08-02-2022 11:09

Daniel Grassl convince nello short program maschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e termina la sua prova in dodicesima posizione con 90.64 punti, appena davanti all’altro azzurro Matteo Rizzo. Una buona prova che regala molta fiducia, soprattutto in vista del programma libero (previsto per giovedì alle ore 02:30 italiane).

“Sono molto contento della prestazione, ho pattinato molto meglio e mi sentivo molto più rilassato quando ho finito i salti. Dopo l’ultimo salto ho dato il massimo”. Sono state queste le prime parole del nativo di Merano ad Eurosport al termine della prova.

La gara ha visto una serrata battaglia tra Giappone e Stati uniti per l’oro ma i giapponesi che inseguono il campione del mondo Nathan Chen si chiamano Kagiyama e Uno, mentre Hanyu insegue da molto lontano. Gli italiani sono a ridosso della top ten: Grassl 12mo e Rizzo 13mo ma una posizione tra i primi dieci è alla portata di entrambi.

L’azzurro ha poi affermato di avere qualche dubbio sull’attention ricevuto: “Sono un po’ perplesso ancora per le chiamate perché sono quasi sicuro che mi abbiano dato di nuovo dato il loop attention. Ci lavorerò quando riprenderò, è solo che questo problema ce l’avevo quasi sempre con il flip. È un po’ una cosa nuova per me e quando tornerò a casa analizzerò il salto per farlo più estremo”.

Questa la classifica dei primi 15 al termine del programma corto del pattinaggio artistico:

1 USA CHEN Nathan 113.97 Q

2 JPN KAGIYAMA Yuma 108.12 Q

3 JPN UNO Shoma 105.90 Q

4 KOR CHA Junhwan 99.51 Q

5 GEO KVITELASHVILI Morisi 97.98 Q

6 USA BROWN Jason 97.24 Q

7 ROC SEMENENKO Evgeni 95.76 Q

8 JPN HANYU Yuzuru 95.15 Q

9 CAN MESSING Keegan 93.24 Q

10 FRA AYMOZ Kevin 93.00 Q

11 CHN JIN Boyang 90.98 Q

12 ITA GRASSL Daniel 90.64 Q

13 ITA RIZZO Matteo 88.63 Q

14 FRA SIAO HIM FA Adam 86.74 Q

15 ROC KONDRATIUK Mark 86.11 Q



OMNISPORT