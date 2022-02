Pechino 2022, Dorothea Wierer delude nella Mass Start

18-02-2022 09:08

Dorothea Wierer delude nella 12,5 km mass start femminile dei Giochi di Pechino 2022. La campionessa azzurra è poco precisa e, di fatto, non è mai in corsa per una medaglia. L’italiana chiude al 22° posto con un distacco abissale: 3’23″0, frutto di un miscuglio di 8 errori al poligono e di sci non all’altezza della situazione.

La gara, pesantemente condizionata dal forte vento, è stata vinta dalla francese Justine Braisaz-Bouchet, che ha preceduto le due norvegesi Tiril Eckhoff e Marte Olsbu Roeiseland, rispettivamente argento e bronzo e rispettivamente alla terza e alla quinta medaglia in questi Giochi.

OMNISPORT