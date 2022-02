Pechino 2022: Grotheer oro nello skeleton maschile

11-02-2022 16:20

La Germania continua a dominare le gare del budello dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022: dopo i quattro ori nello slittino hanno vinto anche quello nello skeleton maschile, il loro primo della storia in questa specialità, grazie a Christopher Grotheer. Per i tedeschi è stata addirittura doppietta: Axel Jungk si è aggiudicato l’argento a 66 centesimi dal connazionale, il bronzo, prima medaglia per i padroni di casa in questo sport, è andato al cinese Yan Wengang a 76 centesimi. Undicesimo e quattordicesimo gli azzurri Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari.

