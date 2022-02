Pechino 2022, pericolo Covid: scoperti altri 50 positivi nella bolla

03-02-2022 18:06

Al via domani 4 febbraio alle 13:00 italiane i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, che diventa la prima città a ospitare almeno un’edizione sia delle Olimpiadi estive che di quelle dedicati agli sport invernali. A pochissime ore dall’imponente Cerimonia d’Apertura, però, la capitale cinese torna a tremare sotto il pericolo del Covid, avversario che neanche l’enorme bolla posta intorno a Pechino sembra poter sconfiggere.

Come scritto da insidethegamez, nella giornata di mercoledì 2 febbraio sono stati effettuati 67.137 tamponi, da cui sono stati trovati 26 positivi. A questi se ne sono aggiunti altri 29, scovati tra i 753 arrivi all’aeroporto della Capitale cinese, per un totale di 55. Si tratta del numero più alto registrato fino a questo momento, per 287 casi in totale.

Brian McCloskey, dottore a Capo del Comitato di sicurezza sanitaria di Pechino 2022, non si preoccupa però di questo aumento, sostenendo che per poter registrare una diminuzione dei casi sia necessario aspettare ancora qualche giorno:

“Penso che sia importante esaminare la storia dietro queste cifre, le persone che entrano nella bolla passano da un livello di rischio alto a uno più basso. Quando iniziano il loro viaggio il rischio è sempre alto, poi quando accedono alla bolla il rischio diventa più basso poiché le persone che risultano infette vengono istantaneamente isolate. Nei prossimi giorni ci saranno ancora ingressi, quando arriveremo a un numero stabile di persone le possibilità di contagio diminuiranno“.

OMNISPORT