04-02-2022 13:14

La FISI ha comunicato i nomi dei quattro atleti che difenderanno i colori dell’Italia nella staffetta mista del biathlon di domani, gara in cui l’Italia ha vinto due bronzi a Sochi 2014 e Pyeongchang. Aprirà le danze in prima frazione Lisa Vittozzi, seguita da Dorothea Wierer, dall’esordiente ai Giochi Thomas Bormolini, infine chiuderà in ultima frazione Lukas Hofer.

