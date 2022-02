20-02-2022 10:52

L’ultimo titolo assegnato ai Giochi invernali di Pechino 2022 vede sfatare un tabù alla Finlandia, che dopo due finali perse a Calgary 1988 e Torino 2006 conquista finalmente il primo oro a cinque cerchi della sua storia nell’hockey su ghiaccio maschile battendo in finale in rimonta per 2-1 i campioni uscenti della Russia. Bronzo alla Slovacchia, che ieri ha strapazzato per 4-0 la Svezia nella finale per il terzo posto.

OMNISPORT