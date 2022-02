Pechino 2022, la mamma di Federica Brignone attacca Sofia Goggia

16-02-2022 20:13

Ninna Quario senza peli sulla lingua. L’ex campionessa azzurra di sci, mamma di Federica Brignone, ha attaccato duramente Sofia Goggia a Radio Capital dopo l’argento della bergamasca alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Ninna Quario e le parole su Sofia Goggia

All’inizio dell’intervista, la mamma di Brignone ha elogiato Sofia Goggia per il secondo posto ai Giochi invernali nella discesa libera: “Non avevo dubbi che avrebbe fatto bene. Perché quando una così decide di mettersi in gioco ed esserci, non lo fa solo per partecipare. Sofia ha una determinazione impressionante”.

L’attacco della mamma di Brignone a Goggia

La calma prima della tempesta. Successivamente, Ninna Quario ha paragonato Federica Brignone e Sofia Goggia, entrambe vincitrici di un argento alle Olimpiadi. L’ex sciatrice ha parlato anche del rapporto tra le due campionesse azzurre: “Sofia si vede molto al centro dell’attenzione, si piace, si loda tanto e ne gode. Cerca attenzione da morire. Federica invece è timida e non le importa piacere alla gente. Sofia e Federica non sono mai state amiche, non si sono mai prese neanche quando non erano nessuno. Sofia ultimamente ha riferito che sono amiche, ma non è vero. Di sicuro però si rispettano moltissimo come atlete”.

Infortunio Goggia: il parere della Quario

Ma non è tutto. Sofia Goggia ha vinto l’argento alle Olimpiadi dopo aver rimediato un infortunio in Coppa del Mondo, rischiando perciò di saltare i Giochi. Per la mamma di Federica Brignone però, la condizione fisica della bergamasca è stata mediaticamente enfatizzata: “Sofia possiede una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perché è tornata dopo 23 giorni: se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni – ha aggiunto la Quario -. La conosco bene fin da bambina, se c’era una minima possibilità l’ha colta in modo straordinario”.

Parole dure e inaspettate, che potrebbero trovare risposta da parte di Sofia Goggia nei prossimi giorni. Ninna Quario è comunque tornata all’attacco, dopo aver recentemente difeso la figlia per alcune sue dichiarazioni infelici su Milano-Cortina.

OMNISPORT