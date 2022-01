Pechino 2022, Margaglio: “Sogno una medaglia nello skeleton”

31-01-2022 16:15

L’anno delle Olimpiadi sembra essere l’anno buono per Valentina Margaglio, punta di diamante della squadra azzurra di skeleton, ormai alla viglia di Pechino 2022. I recenti successi ai Mondiali hanno ingolosito l’atleta italiana, che esordirà l’11 febbraio: “Sono molto emozionata e orgogliosa di rappresentare l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino, c’è ansia per il Covid ma speriamo bene. Sono tranquilla perché farò del mio meglio e darò il massimo come sempre, se dovesse arrivare il risultato bene, se no comunque abbiamo già lo sguardo avanti su Milano-Cortina dove siamo un po’ più favoriti”.

Ancora: “Sono orgogliosa di essere l’ambasciatrice italiana dello skeleton, uno sport che non tutti conoscono. Fino a qualche mese fa pensavo fosse solo l’Olimpiade di passaggio prima di Milano-Cortina, non pensavo di poterci arrivare da protagonista. Ora invece stiamo sognando in grande”. Prima di approdare allo skeleton, Valentina Margaglio ha praticato bob e atletica leggera: “Ho fatto i Giochi giovanili nel 2012, ma dopo quelle avevo pensato non fosse la mia strada e dopo anni di atletica leggera ho deciso di fare le selezioni per lo skeleton. Non sono andata subito bene, ma dopo la seconda discesa è andato tutto per il verso giusto fino a oggi. La prima discesa della mia vita ho scelto un casco troppo grande e mi sono fatta male al mento, ma niente di che, almeno i capelli sono entrati tutti dentro”.

Infine, l’atleta italiana rivela: “La medaglia di bronzo ai Mondiali 2020 mi ha dato tanta fiducia, quest’anno ho concretizzato di più i risultati. Direi di esserci riuscita nell’anno giusto, quello verso le Olimpiadi, questo mi rende molto contenta”.

