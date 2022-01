Pechino 2022, Mikaela Shiffrin cambia l'allenatore per la velocità

18-01-2022 19:51

A meno di tre settimane dai Giochi di Pechino 2022 Mikaela Shiffrin ha sostituito l’allenatore e preparatore di lunga data per le gare di velocità Jeff Lackie, che non tornerà in Europa perché contagiato dal Covid-19 in Canada, il suo paese d’origine, per l’esattezza a Toronto. Lo ha riportato Ski Racing Media.

“È importante che Mikaela abbia una squadra intorno a lei che sia in grado di fornire ciò di cui ha bisogno, soprattutto in vista di qualcosa di stressante come i Giochi Olimpici – ha detto Lackie -. Quindi, è stata presa la decisione di sostituirmi e sono incredibilmente orgoglioso di ciò che sono stato in grado di realizzare con Mikaela negli ultimi sei anni”.ì

Lackie è stato sostituito da Coley Oliver, che in precedenza ha lavorato con l’ormai defunto Team X, una squadra di gare femminili indipendente con sede a Park City. Più recentemente, Oliver ha fatto l’allenatore della squadra di Coppa Europa femminile degli Stati Uniti. Lo staff di Mikaela, come noto agli appassionati, include anche il suo allenatore personale Mike Day e sua madre Eileen Shiffrin.

A Pechino la fuoriclasse del Colorado punterà ad andare a medaglia in tutte e cinque le specialità individuali.

OMNISPORT