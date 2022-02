Pechino 2022: nel curling Niklas Edin sfata il tabù olimpico

19-02-2022 12:12

Alla quarta partecipazione olimpica, dopo un quarto posto a Vancouver 2010, un bronzo a Sochi 2014 e l’argento a Pyeongchang 2018 quando perse inaspettatamente in finale contro gli Stati Uniti, Niklas Edin ha sfatato il tabù dell’oro olimpico. Nella finale per il primo posto del torneo di curling maschile lo skip della Svezia, campione mondiale in carica e vincitore di cinque titoli iridati e sette europei, ha battuto per 5-4 all’extra end la Gran Bretagna di Bruce Mouat, che dopo tre end era avanti per 3-1 e ancora 4-3 dopo l’ottavo e il nono. La redenzione di Edin si è quindi finalmente compiuta.

OMNISPORT