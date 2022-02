Pechino 2022: nella 10 km femminile secondo oro per Johaug

10-02-2022 12:14

Secondo oro in cinque giorni ai Giochi di Pechino 2022 per la norvegese Therese Johaug, che ha trionfato nella 10 km a tecnica classica femminile con partenza a intervalli battendo per soli 4 decimi la finlandese Kerttu Niskanen, sorella di Iivo, che si è dovuta accontentare dell’argento. Il bronzo è andato all’altra finlandese Krista Parmakoski che ha buttato giù dal podio per un solo decimo la russa vincitrice del Tour de Ski Nataliya Neprayeva. Le azzurre: ventiseiesima Anna Comarella, trentacinquesima Caterina Ganz, trentasettesima Martina Di Centa, trentottesima Lucia Scardoni.

OMNISPORT