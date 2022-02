Pechino 2022: podio tutto asiatico nei 500 m. maschili speed skating

12-02-2022 11:08

Va al cinese Gao Tingyu la medaglia d’oro dei 500 metri del pattinaggio di velocità di Pechino 2022, la distanza più corta del programma olimpico di questo sport. L’atleta padrone di casa ha pattinato in 34”42, nuovo record olimpico, battendo per soli 7 centesimi il sudcoreano Cha Min-kyu, argento come a Pyeongchang 2018. Completa un podio tutto asiatico il bronzo del giapponese Wataru Morishige in 34”49. Due gli azzurri in gara: diciannovesimo Jeffrey Rosanelli in 35″08, ventitreesimo David Bosa in 35″168.

