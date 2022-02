Pechino 2022: terzo oro consecutivo per Wendl e Arlt nello slittino

09-02-2022 15:45

Nel doppio dello slittino dei Giochi di Pechino 2022 terzo oro olimpico consecutivo per i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt, i primi a riuscire in questa impresa. Argento a 99 millesimi per i loro connazionali Toni Eggert e Sascha Benecken, bronzo a Pyeongchang, che regolarmente arrivano ai Giochi da favoriti e regolarmente vengono battuti. Bronzo a 511 millesimi per gli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller. Sesti a 1”043 gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner.

OMNISPORT