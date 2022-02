Pechino, Valieva nella storia: prima donna con un quadruplo ai Giochi

07-02-2022 13:22

La star del pattinaggio, la russa Kamila Valieva è diventata oggi la prima donna a inserire e presentare un quadruplo in un esercizio olimpico. La russa non si è fermata qui e ha eseguito anche un quadruplo toeloop in combinazione col triplo toeloop, e poi un quadruplo toeloop singolo che però le è costato una caduta.

L’atleta, solo 15 anni ha guidato così la Russia alla vittoria del team event con 74 punti, davanti a Usa (65) e Giappone (63). È ora la candidata principale per l’oro a livello individuale dove in gara non ci saranno italiane.

