Pedro: "Questo è il derby migliore del mondo"

L’attaccante della Lazio Pedro ha raccontato la sua emozione dopo la vittoria nel derby contro la Roma: “E’ un’emozione speciale, è un derby speciale per me. Mi hanno detto che solo in due avevano segnato in entrambe le squadre nella storia. Arrivavamo dopo una striscia negativa e siamo stati perfetti, sono molto contento di aver fatto questi gol per la squadra e i tifosi”.

“C’è sempre tensione nei derby, non giochi solo per te ma per tutta la gente. È una tensione speciale per una partita speciale, è il derby più forte del mondo per quello che genera la città, che parla tanto della partita. Sapevamo che dovevamo fare una partita bellissima per vincere e lo abbiamo fatto. Il sentimento dei tifosi è incredibile, è un sentimento che non si può spiegare con le parole. Tutti i tifosi sono con noi, dobbiamo ringraziarli per il supporto”.

OMNISPORT | 26-09-2021 21:42