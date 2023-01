Pedrosa ricorda: “Marquez faceva cose impossibili per me”

06-01-2023 10:45

Strana la carriera di Dani Pedrosa. Ha vinto titoli in 125 e 250, ha conquistato 54 gran premi nella MotoGp, ma non ha mai vinto il titolo nella classe regina con l’amata Honda. È stato inserito, nel 2018, nella Hall of Fame del Motomondiale e ha diviso il box con altri campioni come Casey Stoner e Marc Marquez.

Ora lo spagnolo racconta: “Avevo come compagni di squadra piloti forti come Casey Stoner o Marc, ma all’epoca mi sentivo uguale a loro, non inferiore. Marc però è un pilota speciale. Era impressionante in pista perché faceva cose che io non riuscivo a fare. Sapevo che se mi fossi schiantato come lui, sarei finito in ospedale perché avrei rotto qualcosa. Ero consapevole che avrei rischiato di più”

Ancora su Marquez: “C’erano momenti in cui la moto andava molto bene ed ero veloce, ma quando non andava bene facevo fatica. Con Marc è stato diverso. Ha questa capacità speciale di vincere con moto non perfette. Quando siamo passati da Bridgestone a Michelin abbiamo avuto dei problemi, soprattutto io, ma è riuscito ad adattarsi alle gomme e a vincere il titolo”.