Peeters ha la neuropatia: il difensore di proprietà della Juve fuori a tempo indeterminato

04-11-2021 19:22

Il calciatore Daouda Peeters, di proprietà della Juventus ma in prestito allo Standard Liegi, sarà costretto a rimanere lontanto dai campi di gioco per un periodo di tempo non ancora definito.

Il centrocampista di 22 anni, infatti, soffre di una neuropatia che altro non è che un’alterazione della funzionalità dei nervi periferici, con conseguenti difficoltà motorie e anomalie sensoriali.

Un disturbo che lo costringerà ad un periodo di forzato riposo e conseguentemente lontano dal palcoscenico della Pro League dove è approdato in estate.

Secondo quanto riportato da ‘Nieuwsblad.be’, il calciatore aveva inizialmente accusato un affaticamento muscolare ma soltanto dopo alcuni esami approfonditi è emersa la vera entità del problema.

Dopo aver collezionato oltre 50 presenze con la maglia dell’Under 23 in Serie C, Peeters ha esordito in Serie A agli ordini di Maurizio Sarri con la maglia della Juve, nella stagione 2019-2020 nel corso della sfida contro il Cagliari nella quale è entrato in campo al posto di Bentancur.

OMNISPORT