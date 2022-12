31-12-2022 10:24

Sarà sepolto vicino allo stadio del Santos, “lì dove ha incantato il mondo”, per usare le parole del suo vecchio club. Dopo i funerali di martedì, Pelé riposerà in un cimitero “da favola” situato a due passi da Vila Belmiro, dove ha vissuto il meglio della sua carriera. Una struttura unica nel suo genere, che si affaccia proprio sull’Estadio Urbano Caldeira, il nome ufficiale della casa del Santos. In Sudamerica molto spesso gli stadi sono intitolati a eminenti personalità ma sono conosciuti con altri nomi. Accade anche col Maracana di Rio (Estadio Jornalista Mário Filho), col Morumbi di San Paolo (Cícero Pompeu de Toledo), con lo stadio Monumental del River (Antonio Vespucio Liberti) o con la Bombonera del Boca (Alberto José Armando), giusto per fare qualche esempio.

Pelé, la veglia funebre e i funerali

Lunedì 2 sarà celebrata la veglia funebre proprio nello stadio di Vila Belmiro, mentre il giorno dopo sarà la volta dei funerali. Il feretro di O Rei sarà portato in corteo per le vie della città, con un passaggio davanti alla residenza di Dona Celeste, la madre di Pelé che lo scorso 20 novembre ha compiuto 100 anni. La cerimonia religiosa vera e propria, invece, avverrà in forma privata e precederà la sepoltura dell’ex fuoriclasse.

Il cimitero più alto del mondo per O Rei

Sarà il cimitero verticale di Marapé, il Memoriale della Necropoli Ecumenica che nel 1991 è stato inserito nel Guinness dei primati come il più alto del mondo, ad accogliere le spoglie della leggenda brasiliana. È alto infatti 108 metri, con 14 piani e 14mila cripte e porta la firma di Pepe Altstut, eccentrico architetto che lo costruì nel 1983. Al suo interno contiene un crematorio, un mausoleo, ma anche un giardino tropicale con tanto di cascata, un museo d’auto d’epoca e una piccola caffetteria, ubicata proprio sul tetto.

Pelé, una tomba per sé e per la famiglia

O Rei nel 2003 ha acquistato un intero piano del memoriale, il nono, in onore del padre che indossava la maglia numero nove del Santos. Nella struttura già riposano diversi parenti e amici di Pelé, dalla figlia Sandra Arantes do Nascimento, morta nel 2006, al fratello Jair, detto Zoca, scomparso nel 2020. Tra le altre, è presente anche la tomba di uno storico compagno di squadra di Pelé al Santos, Antonio Wilson Honorio, meglio conosciuto come Coutinho, morto nel 2019.

Le tombe degli altri calciatori illustri

Dove sono seppellite altre leggende del calcio? Diego Armando Maradona riposa in un cimitero a una quarantina di chilometri da Buenos Aires, il “Jardin de Bella Vista”, insieme alla madre Dalma Franco e al padre don Diego Chitoro. George Best è sepolto al Roselawn Cemetery di Belfast, le spoglie di Eusebio sono state invece traslate al Pantheon Nazionale di Lisbona, tra i portoghesi più grandi di sempre. Il mitico Giuseppe Meazza riposa nella cripta del Famedio del Cimitero Monumentale Milano, mentre le ceneri di ‘Pablito’ Rossi sono conservate in un’urna a forma di Coppa del Mondo nel cimitero di Bucine, in Toscana.