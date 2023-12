Pelè, spunta ottava figlia? Brasiliana chiede prova Dna, ecco cosa è successo

L'apertura del testamento di O Rey ha svelato la possibilità di una figlia aggiuntiva. Ecco cosa è emerso dal test del DNA e il racconto di Edinho sullo stato attuale del patrimonio del fuoriclasse brasiliano.

21-12-2023 12:30

Poco meno di un anno fa ci lasciava Pelè, al secolo Edson Arantes do Nascimento. Era il 29 dicembre 2022 quando il fuoriclasse brasiliano passò a miglior vita con conseguenti funerali di stato organizzati nella sua San Paolo. Come avviene per i più grandi si continua a discutere anche dopo la loro scomparsa. Di queste ultime ore è la notizia di una possibile ottava figlia per O Rey con tanto di richiesta del Dna per poterlo provare. Smentita da parte dei figli del leggendario campione.

L’apertura del testamento e la rivelazione

Nessuno era mai stato a conoscenza dell’esistenza di questa donna finché non fu presa visione del testamento di Pelè. Il documento indicava della possibilità che ci fosse un’altra figlia del 3 volte campione del Mondo. A lei, qualora tutto ciò fosse stato confermato, sarebbe spettata una parte del 70% del patrimonio dell’ex giocatore in misura uguale rispetto agli altri 7 figli già riconosciuti. La situazione fu spiegata dall’avvocato della vedova che si occupava della gestione del patrimonio del brasiliano.

Il racconto di Edinho sul test del DNA

Il riconoscimento doveva avvenire naturalmente tramite test del DNA. Non era mai stato possibile effettuarlo quando Pelé era in vita per le sue condizioni di salute oltre che per lo scoppio della pandemia. Secondo Edinho, uno dei 7 figli del campione brasiliano, il test sarebbe già stato effettuato 2 mesi fa e avrebbe dato esito negativo. Il 53enne, oggi allenatore, ha poi raccontato che il processo di inventario e di distribuzione dei beni del padre è in corso e non ci sarebbe alcun problema di sorta.

A quanto ammonta il patrimonio di O Rey?

Insomma, nessuna lotta tra fratelli e neppure con Marcia, ultima moglie di Pelè che detiene il 30% del suo patrimonio. “Tutto quello che è stato deciso da mio padre verrà rispettato” spiega Edinho che è responsabile dell’amministrazione dell’eredità del fuoriclasse che ha fatto la storia col Brasile. Secondo i media locali, il patrimonio del re del calcio è stimato a 78 milioni di dollari. La famiglia non ha confermato tale importo né ha rivelato alcun dettaglio aggiuntivo.