Pellegatti scatena i tifosi: Basta col raccontare questa favola

C’è chi già ha perso l’ottimismo, chi spera in un miracolo, chi consiglia prudenza ma nel mondo-Milan si registra un certo fermento per la campagna acquisti dei rossoneri. Finora sono andati via due titolarissimi come Donnarumma e Calhanoglu ma nonostante i soldi spesi la squadra sembra più debole dello scorso anno. Vero o falso? Per Carlo Pellegatti è solo una mezza verità. La storica voce di Milan Channel sul suo canale youtube dice la sua.

Pellegatti rimanda i giudizi a fine mercato

Dice Pellegatti: “Basta dire che siamo più deboli, lo potremo dire a fine agosto non il 26 giugno, dopo aver speso 13 milioni per Maignon, 28 per Tomori e probabilmente altri 10-15 più Hauge per Tonali. Perché più deboli allora? Certo il portiere deve dimostrare di essere più forte di Donnarumma e se giocassi io al posto di Calhanoglu (che però è stato sempre tanto criticato) sarebbe più debole ma non sarà così. Oggi non ha il 10 ma non sarà così, non dimentichiamo che gli agenti di Giroud sono a Londra per accelerare la trattativa e il bomber potrebbe arrivare prima della fine degli Europei e che potrebbe tornare Bakayoko. Anche a me piacciono facce nuove e grandi campioni ma il Milan si sta muovendo in maniera differente, basta col dire che siamo più deboli”.

I tifosi si spaccano sul web

Fioccano i commenti dei tifosi: “Milan chiaramente più debole, abbiamo speso 50M solo per confermare metà dei giocatori che avevamo l’anno scorso. L’altra metà non è più nostra! Come si fa a dire che siamo migliorati se abbiamo metà squadra” o anche: “abbiamo speso si più di 50 milioni ma solo per andare a coprire buchi che si sono formati con la fine dei prestiti di Tomori e Tonali e l’addio non monetizzato di Donnarumma, quindi sostanzialmente per avere la stessa squadra dello scorso anno senza un 10…”.

I fan si dividono: “pur spendendo, siamo indiscutibilmente più deboli. Giusto non disperarsi, vedremo alla fine di agosto” o anche: “Mi fido di Maldini, sto vedendo giorno dopo giorno la sua crescita come dirigente. Sono sicuro che ad agosto avremo una gran bella squadra e ancora: “Rinnoviamo Kessie subito, sarebbe un segnale importante della società per le ambizioni future poi si passi al resto, i tifosi non vogliono un’altra telenovela dal triste finale”.

C’è chi scrive. “Non scherziamo, in questo momento siamo più deboli..” e infine: “Questi non sono tifosi, pensando sempre che il giardino altrui è sempre il più verde; ma poi tranne il portiere, il Chala lo volevano mandare via a pedate e ora lo giudicano un fenomeno, Mah. Sempre forza Milan”.

SPORTEVAI | 26-06-2021 11:19