Pellegatti spaventa i tifosi: E' una soluzione pasticciata

E’ ancora un punto interrogativo in tanti ruoli il futuro del Milan. Sul fronte giocatori si parla sempre più insistentemente dell’addio di Ibrahimovic (che secondo alcuni potrebbe mettersi in società con Raiola e diventare procuratore) e della possibile cessione di Donnarumma. Sul fronte dirigenziale resta incerta la figura di Paolo Maldini, che in questo periodo ha problemi più gravi da risolvere, e per quanto riguarda la panchina la situzione è di stallo.

Le tre ipotesi

Ogni giorno arrivano conferme e smentite sia sul mercato, sia su Rangnick (anche il caos sulla ripartenza dei campionati sarebbe un elemento per il no del tedesco), così come sul rinnovo per Pioli o sulla soluzione-Spalletti ma di fatto non c’è niente di sicuro.

La strana coppia

L’ultimo rumour di mercato vorrebbe la presenza di Rangnick solo come ds, con la conferma di Pioli in panchina ma questa ipotesi viene totalmente bocciata da Carlo Pellegatti.

La storica voce di Milan Channel, sul suo canale youtube, si spende per scongiurare questa soluzione e dice “Per me è una situazione totalmente irreale l’arrivo di Rangnick come ds con Pioli allenatore, se arriva Rangnick viene per dare una sterzata e per decidere lui.”

Che pasticcio

Pellegatti prosegue: “E’ come se mettessimo un altro tecnico a fare il direttore sportivo e sarebbe una soluzione pasticciata. Deve fare allenatore e responsabile tecnico. Scarterei l’altra ipotesi e penso che Elliott e Gazidis non puntino a soluzioni sbagliate”.

Lo sgomento dei tifosi

Fioccano le reazioni sul web e in tanti sono preoccupati: “Bellissima prospettiva…non ci sarà più neanche un italiano nel Milan…Rangnick selezionerà anche i raccattapalle… Rigorosamente stranieri!!!Milan allo sfascio!!!” o anche: “Parli di Rangnick con lo stesso entusiasmo di quando parlavi del maestro “giampollo” che proponeva Suso trequartista… siamo a posto!”.

Così non va

Arrivano reazioni spaventate: “Senza Donnarumma, Ibrahimovic e Romagnoli la squadra dovrà combattere per restare a metà classifica.. ” o anche: “L’allenatore deve essere italiano…non si può cambiare ogni anno ..anche perché ci vogliono dei mesi finché i giocatori assimilano schemi e filosofia di gioco. Ripeto o vieni un allenatore che sia già vincente o si lascia già quello che abbiamo visto che la maggior parte dei giocatori vuole che resti Pioli” e infine: “Solo il Milan di questi anni è in grado di far peggio ogni anno”.

