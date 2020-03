Mercato Milan, non se ne va solo Ibrahimovic

Il Milan sta ragionando già sulla prossima stagione. Tanti i punti interrogativi, soprattutto a livello di rosa. La sensazione è che il Diavolo, edizione 2020/21, sarà profondamente diverso rispetto a quello attuale. Tanti i giocatori che potrebbero togliersi la casacca rossonera.

Sempre più probabile l’addio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, al momento, pare intenzionato a non rinnovare con il Milan, soprattutto alla luce dei nuovi assetti societari. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ipotesi ritiro per il 39enne attaccante è più che possibile.

Zlatan Ibrahimovic, salvo imprevisti, non sarà l’unico a lasciare il Diavolo. Lucas Biglia pare destinato a fare le valigie. L’argentino, causa anche diversi infortuni, non ha mai convinto a Milano. Classe 1986, in scadenza di contratto, potrebbe tornare in Argentina, al River Plate.

Tanti dubbi anche attorno a Gigi Donnarumma. Il contratto del giovane portiere con il Diavolo scade nel giugno del 2021. Il rinnovo pare complicato e l’agente Mino Raiola starebbe valutando diverse opzioni, soprattutto all’estero.

I vertici rossoneri si starebbero interrogando anche su Lucas Paquetà. Il brasiliano sta attraversando un momento delicato e, nonostante un contratto garantito sino al giugno del 2023, potrebbe essere ceduto (attenzione al PSG di Leonardo, suo grande estimatore).

Da non escludere anche la partenza di un difensore centrale. Al momento, al Milan, c’è abbondanza nel ruolo (complice l’esplosione anche di Matteo Gabbia). Attenzione a Mateo Musacchio. Davanti ad una buona offerta, potrebbe cambiare aria.

Infine, da capire anche la questione allenatore. Stefano Pioli si è impegnato molto per rilanciare il Milan ma sembrerebbe destinato a non essere riconfermato sulla panchina rossonera. Tanti i nomi in gioco, tra cui anche di Ralf Rangnick.

SPORTAL.IT | 25-03-2020 10:00