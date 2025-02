Federica Pellegrini nella Hall of Fame: raggiunge Fioravanti e Calligaris. La Divina tra Cortina e la “difficile” vita di coppia

L’ex nuotatrice azzurra è stata inserita nella lista dei più grandi atleti degli sport acquatici con la premiazione che avverrà a Singapore in occasione dei Mondiali di Nuoto

Non deve essere stata una scelta particolarmente complicata quella della Ishof, l’organizzazione internazionale che cura la Hall of Fame per il nuoto e tutti gli sport acquatici. Nel 2025 sarà la volta di Federica Pellegrini fare il suo ingresso nella ristretta cerchia di atleti che hanno lasciato il loro marchio nella storia del tennis.

La decisione della Ishof

E’ stata la International Swimming Hall of Fame a rivelare le motivazioni per le quali Federica Pellegrini sarà tra gli “inductees” del 2025: “E’ l’unica, tra maschile e femminile, ad aver vinto otto medaglie di fila nella stessa specialità: i 200 metri stile libero ai campionati del mondo. Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l’unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in un singolo evento. Ai Giochi olimpici di Tokyo è diventata anche la prima a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nello stesso evento, i 200 metri stile libero”.

Le parole di Federica

La notizia ha raggiunto Federica Pellegrini mentre partecipava a un evento all’Università di Verona: “Sono onorata e lusingata da questo riconoscimento. Sono felice di entrare a far pare della storia del nuoto e di ritrovare tanti grandi atleti italiani e soprattutto il mio maestro Alberto Castagnetti”. La cerimonia di premiazione avverrà il prossimo 28 luglio al Park Royal Collection di Marina Bay in occasione dei Mondiali di nuoto a Singapore. Pellegrini va a far compaia a tanti atleti e tecnici italiani del passato, ma rimanendo solo al campo ristretto dei nuotatori azzurri, prima di lei sono riusciti a ottenere lo stesso onore solo: Giorgio Lamberti, Novella Calligaris e Domenico Fioravanti.

Tra Olimpiadi e la vita personale

Ił ritiro dal nuoto non ha significato maggior riposo e più tempo libero a disposizione per Federica Pellegrini. Negli ultimi giorni la ex nuotatrice azzurra è scesa nuovamente in campo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 di cui è una dei testimonial, oltre a dividersi tra il ruolo di mamma e tanti altri impegni. Al punto che in una recente intervista la Divina ha anche rivelato che sta vivendo un momento un po’ complicato con il marito Matteo Giunta, con la loro relazione che è finita stritolata tra tutti questi impegni.