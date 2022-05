Peluso saluta il Sassuolo: "Ambiente unico e raro. Mi mancherete"

23-05-2022 11:33

Federico Peluso saluta il Sassuolo. La gara giocata ieri contro il Milan, è stata l’ultima con la maglia neroverde del difensore, che saluta dopo 8 stagioni. Peluso ha voluto ringraziare il club, e lo ha fatto con un messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram.

Queste le sue parole: “È stato un viaggio durato 8 anni. Ringrazio questa società per avermi dato la possibilità di continuare a crescere sotto l’aspetto sia calcistico che umano. All’interno di questo mondo ho avuto l’opportunità di trovare un ambiente unico e raro che credo essere proprio la forza di questa società”.

“Ringrazio i tifosi e la città di Sassuolo, orgoglioso di essere riuscito a portare insieme ai miei compagni, questi colori in giro per l’Europa ! Ringrazio tutti i miei allenatori neroverdi per avermi trasmesso, ognuno a modo suo, qualcosa d’importante e poi ancora voglio ringraziare tutte le persone che lavorano per questa società perché mi avete sopportato per tutti questi anni e questo credo non sia stato sempre così facile”.

Conclude: “Ho avuto modo di conoscere amici e compagni incredibili, che mi hanno permesso di vivere queste emozioni: MI MANCHERETE!! Non per ultima, la mia meravigliosa famiglia, sempre vicina, e che ha vissuto insieme a me ogni respiro di questi 8 anni. Forza Sasol sempre”.

