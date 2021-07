Pennetta carica Berrettini: "È una grande occasione"

Gli italiani ad aver vinto una prova dello Slam sono per il momento quattro. Nicola Pietrangeli e poi, nell’era Open, Adriano Panatta, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, l’ultima ad unirsi al club grazie al trionfo agli Us Open 2015 nella finale contro Roberta Vinci.

Ora l’elenco può allungarsi grazie a Matteo Berrettini, che sfiderà Nole Djokovic nella finale di Wimbledon.

Proprio Pennetta, allora, ha provato a consigliare il tennista romano su come affrontare il match più importante della carriera: “Matteo si merita tutto questo, sono contenta per lui. È un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore” ha dichiarato la brindisina in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Forse contro Shapovalov avrebbe avvertito maggiore pressione, con Djokovic partirà più rilassato. Consigli? Chiudere tutto, occhi, bocca, orecchie, di non ascoltare niente e nessuno ma avere fiducia in se stesso. Difficile fare paragoni con me perché io smisi dopo la finale, lui andrà avanti ancora per anni e comunque vada questa partita gli darà ancora più fiducia nei propri mezzi. L’affetto delle persone che ha accanto sarà fondamentale in questo senso”.

Secondo Flavia Berrettini può cavalcare l’onda del momento di ricambio generazionale che sta vivendo il tennis: “Nole ha tanta esperienza, punta al 20° titolo dello Slam e farà valere tutta la sua personalità, ma Matteo ha una grande opportunità perché si sta aprendo un buco, dato che i grandi sono in calo. Djokovic fa ancora cose incredibili, ma anche lui ha superato i 30 e un ricambio è vicino”.

OMNISPORT | 10-07-2021 11:55