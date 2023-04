Penultima giornata interlocutoria nel girone A di Serie C: la Pro Vercelli fallisce il match-point salvezza

Bianche Casacche sconfitte in casa nello scontro diretto contro il Mantova, che avrebbe potuto portare alla salvezza diretta aritmetica. Il Novara batte 1-0 la FeralpiSalò già in B

16-04-2023 19:05

Nel campionato di Serie C girone A, in archivio anche la trentasettesima e penultima giornata del girone di andata, già vinto dalla Feralpisalò, sconfitto a Novara (che conquista un posto playoff) per 1-0 per effetto dell’autorete allo scadere di Ciro Panico. Sull’altra sponda del fiume Sesia, invece, la Pro Vercelli fallisce il suo primo match point a disposizione per evitare la zona playout e si fa agganciare dal Mantova nello scontro diretto allo stadio “Leonida Robbiano-Silvio Piola”, vinto 2-0 dai virgiliani grazie alle reti di Gerbaudo e Bocalon con le Bianche Casacche in inferiorità numerica dal 22′ per l’espulsione di Alessandro Louati. Ritorno con sconfitta di mister Mimmo Di Carlo sulla panchina del Pordenone (2-1 a Vicenza). Qui di seguito, tutti i risultati della 37a giornata:

Albinoleffe-Trento 1-1

Juventus Next Gen-Arzignano Valchiampo 0-1

Novara-FeralpiSalò 1-0

Padova-Lecco 3-1

Pro Patria-Piacenza 1-1

Pro Sesto-Pergolettese 0-1

Pro Vercelli-Mantova 0-2

Renate-Virtus Verona 1-1

Triestina-Sangiuliano City 0-0

Vicenza-Pordenone 2-1

La classifica: Feralpi Salò punti (già in B) punti 68; Lecco 61; Pro Sesto 60; Pordenone 59; Vicenza 58; Padova 56; Virtus Verona 55; Arzignano Valchiampo 53; Novara 52; Pergolettese 51; Renate 50; Juventus Next Gen 49; Pro Patria 47; Mantova e Pro Vercelli 45; Trento 43; Sangiuliano City 42; Albinoleffe 38; Triestina 36; Piacenza 35.