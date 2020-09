Per Alvino ha già vinto De Laurentiis: è putiferio

Non è stata un’estate serena per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli si è reso protagonista di una serie di attacchi a rappresentanti delle istituzioni (non solo calcistiche), calciatori, giornalisti, colleghi presidenti e avversari. E ora il mercato langue, in attesa di cessioni eccellenti e lucrose che non si riesce ancora a perfezionare. Una battaglia, però, il vulcanico patron partenopeo sembra averla vinta. E gliene dà atto Carlo Alvino.

De Laurentiis, il Tweet di Alvino

Sul suo profilo Twitter il giornalista dal cuore azzurro scrive una considerazione piuttosto categorica a proposito dell’Assemblea di Lega di ieri: “Il mio punto di vista…”. Quindi un lungo e articolato messaggio: “Forse sta sfuggendo che la giornata di oggi è stata storica per il calcio italiano. L’ingresso dei fondi nel business dei diritti tv e la creazione di una media company sono una totale vittoria di De Laurentiis che a furia di spiegare la necessità di produrre e distribuire gli eventi calcio a una grande pluralità di operatori, ha convinto tutti che fosse l’unica strada. Con o senza fondi. E per la prima volta il Napoli ha come primo alleato il presidente della Lega. Scusate se è poco”.

Le parole di Dal Pino

In effetti il presidente di Lega Paolo Dal Pino al termine della riunione ha ribadito anche davanti ai microfoni alcuni concetti espressi con forza negli ultimi giorni dal presidente del Napoli: “In uno stadio da 80.000 persone si possono fare entrare un numero limitato di persone se gestito bene, non capisco perché non possa essere fatto”. E ancora: “Oggi i nostri calciatori fanno un tampone ogni 4 giorni ed è una misura che andava bene per il finale dello scorso campionato, quando si giocavano due partite la settimana. Con una gara ogni 7 giorni cambia lo scenario. Abbiamo chiesto che sia obbligatorio un esame ogni 7 giorni”. Infine sui diritti tv: “Ora ci sono alcuni passi da fare, approfondiremo le due proposte delle cordate per la media company perché ci sono alcuni dettagli da verificare”.

Alvino-De Laurentiis, le reazioni dei tifosi

“De Laurentiis è bravissimo a parlare di soldi, molto meno di emozioni calcistiche”, commenta un tifoso in calce al Tweet di Alvino. “Il presidente di Lega è alleato del Napoli ma prende ordini dagli juventini”, è la considerazione di Walter. “Speriamo che Adl abbia come priorità anche le vittorie e la competitività del Napoli“, si chiede Gaetano. Mentre Paolo è caustico: “Dopo essere stato trattato malissimo per la questione Kiss Kiss, ancora hai il coraggio di sostenere De Laurentiis“.

