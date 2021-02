Per il dopo-Mancini un ex Napoli e Juve in pole per l'Italia

Quanto rimarrà ct della Nazionale Roberto Mancini non si sa ancora. Del rinnovo per ora si parla solamente, l’unica certezza è che siederà sulla panchina azzurra ai prossimi Europei ma dopo? L’ex stella della Samp ha fatto capire che potrebbe puntare ai Mondiali ma ha anche confessato che vuole tornare ad allenare un club e la Figc non vuole rimanere spiazzata in caso di addio dopo la kermesse europea di questa estate.

Santini rivela che la Figc pensa a Cannavaro

Al Processo su 7Gold è Fabio Santini, l’esperto di mercato del quotidiano Libero, a parlare dell’argomento dicendo: “Roberto Mancini lascerà la guida della Nazionale italiana così come ha recentemente dichiarato. Chi verrà al suo posto? La Federazione sta pensando seriamente a Fabio Cannavaro. Quello dell’ex difensore del Napoli e della Juventus è giudicato il profilo ideale per guidare l’Italia”.

Santini rivela super-offerta del Real per Barella

Poi si passa al mercato giocatori e Santini dice: “Vi do una bomba pure su Barella. Il Real Madrid è sul centrocampista. I Blancos sarebbero disposti a offrire 80 milioni all’Inter per il calciatore”.

Il destino di Gattuso è segnato per Santini

Infine si tocca il tema del futuro di Gattuso a Napoli. Per Santini non ci sono margini per ricucire i rapporti col presidente: “Inutile girarci intorno: la storia tra Gennaro Gattuso e il Napoli è finita. Vedremo quando si diranno ufficialmente addio, ma il coach calabrese è ormai destinato a lasciare il Napoli per andare altrove. Posso dirvi che è il sogno nemmeno troppo nascosto di Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina lo vorrebbe in viola. Attenzione però. Il Monza, qualora fosse promosso in Serie A, potrebbe virare sul mister. I rapporti tra Adriano Galliani e Gennaro Gattuso, d’altronde, sono molto buoni”.

Sul nuovo allenatore del Napoli conclude così: “Posso dirvi che De Laurentiis tempesta di telefonate Mazzarri e Benitez, ma secondo me non può comportarsi così. Non si può dire che legittimamente ha chiamato diversi allenatori perché ha minato la tranquillità della squadra”.

SPORTEVAI | 09-02-2021 10:21