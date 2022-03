Per Novak Djokovic una grande notizia in vista dei prossimi tornei

03-03-2022 16:33

Dopo la forzata non partecipazione agli Australian Open dello scorso gennaio e la partecipazione al torneo di Dubai, nel quale è stato clamorosamente eliminato nei quarti di finale dal ceco Jiri Vesely, per Novak Djokovic, abbandonato per giunta dal suo sponsor Peugeot e dal suo storico allenatore Marian Vajda, arriva finalmente una buona notizia: gli si aprono le porte per la presenza al Masters 1000 di Montecarlo e al Roland Garros, il secondo torneo del Grande Slam del 2022.

Djokovic: dal 14 marzo niente più “super green pass” in Francia

Malgrado sia tuttora non vaccinato, Djokovic, spodestato dal trono del tennis mondiale dal russo Daniil Medvedev dopo la battuta d’arresto di Dubai, potrà partecipare a questi due prestigiosi tornei sulla terra rossa della prossima primavera a causa dell’imminente allentamento delle misure anti Covid-19 da parte della Francia.

Dal 14 marzo infatti il pass vaccinale transalpino, l’equivalente del super green pass italiano, verrà sospeso. Oltre a questo, il primo ministro d’oltralpe Jean Castex ha annunciato che dallo stesso giorno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina al chiuso ma solo sui mezzi di trasporto pubblico.

Via libera per Djokovic in campo a Montecarlo e al Roland Garros

Il pass vaccinale da guarigione, attualmente, in Francia ha validità solamente per quattro mesi e non sei come in Italia, ragion per cui, posto che Djokovic ha dichiarato di aver contratto il Covid a dicembre, sarebbe scaduto il giorno delle semifinali del torneo monegasco, impedendo di conseguenza al serbo di disputarlo, e di conseguenza anche il Roland Garros. Ma tra undici giorni lo scenario cambierà a favore del serbo.

