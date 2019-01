Perché l'Inter è nerazzurra e altre 4 curiosità

Ecco alcune curiosità riguardanti l’Inter e la sua storia, sicuri di conoscere tutte le risposte?

Perché i colori dell’Inter sono nero e azzurro?

La Football Club Internazionale Milano è stata fondata nel 1908 e fin da allora ha sempre portato addosso i colori nero e azzurro, scelti dal socio-fondatore, Giorgio Muggiani, il quale volle rendere omaggio al cielo, di giorno e di notte.

Chi prese spunto dai colori dell’Inter nel corso degli anni?

Diverse furono le squadre che dopo la nascita dell’Inter presero spunto per le loro divise, squadre italiane e non, tra cui il Pisa e il Renate in Italia, mentre in Francia, lo Chambly e il Martigues. Colori utilizzati anche dall’ Inter Turku, squadra con sede a Turku e infine in Sud America, precisamente in Ecuador, dall’ Independiente del Valle, squadra che milita nella massima divisione con sede a Sangolquì.

La prima volta non si scorda mai

Il primo scudetto dell’Inter arriva nella stagione 1909-1910, in un campionato molto particolare perché il primo a disputarsi nell’arco dei due anni solari, con una durata che andò dall’autunno 1909 alla primavera 1910. L’Inter interrompe quindi la striscia della Pro Vercelli in uno spareggio il quale la squadra piemontese scende in campo con i ragazzi perdendo 11-3, in seguito a un rinvio della gara non accettato perché i giocatori della prima squadra avevano impegni lavorativi.

Chi è il portiere più forte della storia dell’Inter?

Walter Zenga da molti viene considerato uno dei portieri italiani più forte di tutti i tempi.Numerosi, infatti sono stati i riconoscimenti individuali che Zenga ricevette nel corso della sua carriera, ricordando che fu’ nominato per 3 anni di seguito tra il 1989 e il 1991 portiere dell’anno IFFHS e nel 1990 fu premiato come miglior portiere del mondiale svoltosi proprio in Italia.

Quanti sono stati i capitani dell’Inter?

Sono 25 i capitani nella storia dell’Inter.Il primo è stato lo svizzero Hernst Marktl con sole 2 presenze. Successivamente la fascia verrà affidata a Virgilio Fossati che la detiene per 6 stagioni, collezionando 97 presenze e 4 goal. Il capitano con più presenze è Javier Zanetti con ben 858 presenze e 21 goal. Il capitano attuale è Mauro Icardi.

SPORTEVAI | 27-01-2019 10:39