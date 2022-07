Perez rischia la sanzione: "Testa bassa e lavorare"

08-07-2022 20:44

Sergio Perez, quarto dopo le qualifiche della sprint race, rischia di essere penalizzato per essere finito nel verde della pista nel giro decisivo per entrare in Q3. Dopo le prove, il pilota della Red Bull si è espresso così: “È stata una giornata complicata. Già in FP1 le cose non sono andate alla grande per me, dobbiamo analizzare meglio i dati e speriamo di recuperare domani”.

“Ho ritrovato il feeling solo a tratti, non sono riuscito a trovare il ritmo. Qualcosa l’abbiamo capito. Domani ci sarà la sprint e poi avremo una lunga gara davanti noi. Dobbiamo tenere la testa bassa e spingere al massimo nella manche di domani per avere la miglior posizione di partenza possibile domenica in gara”.