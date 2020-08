Perisic: "Inter? Tutto è possibile"

Ivan Perisic ai microfoni di Sky non ha escluso un ritorno all’Inter dopo il trionfo in Champions League con il Bayern Monaco: “Ho ancora due anni di contratto coi nerazzurri, dobbiamo parlarci, tutto è possibile. Adesso non voglio dire niente, voglio solo pensare a festeggiare e riposarmi, poi ci penseremo”. Il possibile arrivo di Allegri potrebbe cambiare le carte in tavola per il croato.

Sul Triplete: “Peccato non aver vinto con l’Inter negli ultimi quattro anni, ma per fortuna quest’anno ho fatto la tripletta. È una notte speciale, quando inizi a giocare sogni notti così. Ho vinto alla prima finale, peccato non ci siano i tifosi, ma domani facciamo festa in Germania. Finale dura, il Psg è una buona squadra con giocatori fortissimi, però secondo me abbiamo meritato. Nel primo tempo hanno avuto un paio di occasioni, ma noi abbiamo il portiere migliore del mondo”.

OMNISPORT | 24-08-2020 08:10