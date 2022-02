Perticone risponde a Mourinho: Andate in C? Si resti su valori tecnici

10-02-2022 15:48

La dura strigliata di Josè Mourinho alla Roma , svelata dal ‘Corriere dello Sport’, non ha lasciato indifferenti. Romano Perticone , difensore del Cittadella , via Twitter commenta le parole dello ‘Special One’ seguite al ko in Coppa Italia contro l’Inter.

“Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C, dove non troverete mai squadre con campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle, la cosa peggiore per un uomo”.

Toni durissimi quelli utilizzati da Mou nei confronti dei propri calciatori, riguardo ai quali Perticone – difensore classe ’86 con diverse esperienze nei campionati minori – ha deciso di dire la sua con un post social.

“In C mi hanno sputato in faccia, messo le dita negli occhi, minacciato nei sottopassi. In serie A mai. Quando si parla di serie C meglio rimanere sui valori tecnici, indiscutibilmente differenti”.

Un modo eloquente per lasciar intendere come per giocare nelle serie inferiori di attributi ne servano eccome, remando contro al pensiero di Mourinho.

OMNISPORT