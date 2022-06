Perugia: probabile rinnovo per Chichizola

22-06-2022 13:39

Dopo il buon campionato disputato con la maglia umbra, l’estremo difensore del Perugia Leandro Chichizola sta valutando il proprio futuro.

Il portiere è senza dubbio uno degli uomini mercato del Grifone. Il Parma ad esempio ha messo più volte gli occhi su di lui e per questo motivo, la dirigenza proporrà al classe ’90 un prolungamento fino al 2025 ponendo il giocatore davanti a un bivio: accettarlo o partire.

Qualora dovesse decidere di non rinnovare il Perugia andrà alla caccia di un altro profilo per la porta con Vid Belec della Salernitana, che però vorrebbe l’estero, in prima linea. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

