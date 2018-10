Pes 2019, data pack 2.0 in arrivo: oltre 100 volti aggiornati

Ancora pochi giorni e potremo finalmente scaricare gratuitamente il Data Pack 2.0 di PES 2019: proprio così, Konami ha dichiarato che dal 25 ottobre sarà disponibile per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC STEAM. Tra le novità che includerà, c’è l’aggiornamento di oltre 100 volti dei giocatori, l’inserimento di una nuova linea di scarpini (Nike, Adidas e Puma).

Non solo. Saranno inclusi anche nuovi stadi, come per esempio quello dell’AS Monaco: Stade Louis II, 18.500 posti a sedere, riproduzione fedelissima sia di giorno sia di notte. Ma forse la notizia più interessante riguarda l’inclusione della Chinese Football Association Super League. Non finisce qui. Saranno presenti anche i club e i loghi della Thai League (segno che Konami ha intenzione di ottenere sempre più licenze ufficiali.

Sono tante le migliorie promesse in PES 2019 con il Data Pack 2.0, soprattutto dal punto di vista dell’intelligenza artificiale: in attacco i giocatori godranno di nuove soluzioni offensive, maggiore controllo del portiere nell’uno contro uno, ma anche nei colpi di testa e i pallonetti. Siete pronti per tutte queste novità?

HF4 | 22-10-2018 08:30