Pesaro, Petrovic: “Scarsi in alcune posizioni, responsabilità mia”

Sconfitta 83-51 dalla Reyer Venezia nel primo quarto di finale delle Final Eight di Supercoppa, Pesaro ora guarda con una certa apprensione al futuro.

Come ammesso nel post-partita dal suo allenatore, alla squadra manca profondità e qualità, carenze queste che dovranno essere risolte il prima possibile lavorando in palestra e guardandosi intorno sul mercato.

“Quanto giochi una partita così, e mi riferisco ai primi 20′, si possono dire tante cose, ma ad essere obiettivi tutto parte dalle mie scelte. Siamo in netta difficoltà perché in molte posizioni ci manca la qualità. E’ un’evidenza che emerge giocando con squadre di questo livello. Serve consapevolezza nell’ammettere l’errore nel costruire la squadra” ha ammesso mestamente coach Aza Petrovic.

“In regia, ma anche nella posizione di 4. In quel ruolo serve un secondo play, e noi non lo abbiamo. Siamo squadra da gioco a due, ma sino ad oggi non abbiamo costruito nulla in tal senso” ha proseguito il tecnico croato che poi ha annunciato un immediato summit con i propri dirigenti.

“Ora dipende dal mio confronto con la società. È meglio per tutti noi pensare e dire quel che è evidente. In certe posizioni siamo scarsi. Il responsabile sono io, non Ario Costa o altri, sono io. Ma è giusto chiarirlo subito. Questa è la mia posizione, e la ripeterò in società”.

OMNISPORT | 18-09-2021 15:41